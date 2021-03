Balenciaga | la nuova collezione che si illumina al buio

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Lacapsule collection rilasciata dastrizza già l’occhio al ritorno alla normalità. Il brand francese, infatti, ha realizzato una linea che sial, perfetta per quando si potrà ricominciare a fare festa! In occasione di San Valentinoaveva già rilasciato un’esclusiva capsule collection dedicata agli innamorati e al sentimento più famoso del mondo: l’amore. In attesa che i club di tutto il mondo riaprano, Articolo completo: dal blog SoloDonna

La nuova capsule collection rilasciata da Balenciaga strizza già l'occhio al ritorno alla normalità. Il brand francese, infatti, ha realizzato una linea che si illumina al buio, perfetta per quando si ...
Le trainers più di tendenza riportano l'etichetta delle Maison più desiderate, da Dior a Gucci e Louis Vuitton, da Prada a Balenciaga, così come la firma ... ma che viene aggiornato e reso ...