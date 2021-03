Avete mai visto la casa di Elettra Lamborghini? Stile minimal e toni neutri (Di mercoledì 31 marzo 2021) Siete pronti a entrare in casa di Elettra Lamborghini? L’interprete di Musica: e il resto scompare e il marito Afrojack – sposato lo scorso 26 settembre – aprono le porte della loro abitazione. Lo faranno stasera, durante la terza puntata di MTV Cribs Italia, il programma dedicato alle case dei personaggi famosi. La pagina Instagram … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 31 marzo 2021) Siete pronti a entrare indi? L’interprete di Musica: e il resto scompare e il marito Afrojack – sposato lo scorso 26 settembre – aprono le porte della loro abitazione. Lo faranno stasera, durante la terza puntata di MTV Cribs Italia, il programma dedicato alle case dei personaggi famosi. La pagina Instagram … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

KJ_KaJu : Avete mai pensato ai non-esistenti? Quanto cazzo mi stanno simpatici i non-esistenti. Tra l'altro i non-esistenti s… - soniabetz1 : @romatoday certo che siete vergognosi! Perchè un titolo così se dai dati BiDiMedia si andrebbe al ballottaggio? Q… - needvlouissmile : RT @queenalicee_: avete presente non sentirsi mai all’altezza - mariasilviacorg : RT @Dio: Cos'è questo stupore? Non avete mai visto un rebranding? Anche il Natale prima si chiamava Saturnalia. #Vaxzevria - thatsmyshitshow : Per colpa di questa gente io non riesco a stare tranquilla quando esco, e sentire un uomo come Er Faina fare certi… -