Avanti Un Altro | vi ricordate il concorrente “ruspante”? Video passato alla storia

Vi ricordate di Antonio, il concorrente "ruspante" di Avanti Un Altro? Il Video della sua partecipazione al programma è diventato virale: Bonolis non si riesce a trattenere Avanti un Altro è uno dei programmi di Canale 5 più amati e seguiti dal pubblico. L'incontenibile ironia di Paolo Bonolis abbinata alla personalità travolgente di alcuni concorrenti che fanno sì

