Avanti un altro | Carmen Di Pietro terrorizzata | “Ho paura di infettare mia figlia”

In un periodo come questo non è affatto scontato riuscire a lavorare, anche se si fa parte del mondo dello spettacolo. Lo sa bene Carmen Di Pietro, che ha raccontato di sentirsi fortunata a fare parte del cast di Avanti un altro, il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e di The Morning Show su Radio Globo. Ma la showgirl ha anche paura. Come riportato da Libero, Di Pietro ha confessato di vivere queste esperienze lavorative sì con gratitudine ma non senza pensare alle possibili conseguenze: "Sono terrorizzata per mia figlia. Il medico mi ha detto che se dovessi riavere il Covid potrei trasmetterle la malattia". Carmen Di Pietro aveva contratto il coronavirus alcuni mesi fa e a tal proposito aveva parlato ...

