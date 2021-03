Auto | da costruttori sì a taglio CO2 ma solo se governi sostengono infrastrutture

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Le casemobilistiche europee sono pronte a rafforzare gli obiettivi di riduzione di CO2 entro il 2030 ma chiedono aidell’Unione Europea un impegno a realizzare stazioni di ricarica per vetture elettriche e a idrogeno in misura corrispondente aldelle emissioni che verranno richieste al settore. Lo sottolinea l’Associazione europea deidimobili (Acea) in una nota in cui si chiede all’Ue di collegare chiaramente i target sulle emissioni di carbonio agli obiettivi infrastrutturali nella revisione decisa a dicembre scorso che punta a undelle emissioni complessive del 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. In un paper diffuso oggi l’associazione propone una tabella per la definizione dei punti di ricarica necessari a seconda ...