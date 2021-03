Austria, ecco perchè Vienna vuole bloccare le dosi del vaccino Pzifer (Di mercoledì 31 marzo 2021) La minaccia di bloccare milioni di dosi di vaccino Pfizer arriva dopo aver avviato la trattativa con la Russia per la fornitura del vaccino Sputnik V. Vaccini, l’Austria minaccia il blocco di ben 100 milioni di dosi Pzifer su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 31 marzo 2021) La minaccia dimilioni didiPfizer arriva dopo aver avviato la trattativa con la Russia per la fornitura delSputnik V. Vaccini, l’minaccia il blocco di ben 100 milioni disu Notizie.it.

Advertising

kwuo14 : RT @calciomercatoit: ??Ecco come è cambiato in 11 anni Christian Eriksen ??Dall'Austria all'Austria, 104 presenze dopo: in quale look lo pref… - calciomercatoit : ??Ecco come è cambiato in 11 anni Christian Eriksen ??Dall'Austria all'Austria, 104 presenze dopo: in quale look lo p… - ilveggente_it : ???? #Mondiali #Qatar2022 L' #Austria affronterà la #Danimarca in una gara della terza giornata del gruppo F per le… - karinhutter : @chmelar_dieter Ecco, l'avevo gia detto molte volte: L' Austria, la 'Repubblica della Banana' ! Peccato! ?? - Alfonso0070 : RT @LibrandiWine: Questo mese il Critone è in viaggio per le edicole di Svizzera, Germania ed Austria! Ecco cosa dicono di noi su @vinum_ma… -