Aurora Ramazzotti parla di molestie | e gli haters replicano | “Ma chi ti pensa!”

"Non è possibile che una donna non possa camminare per strada, magari vestita in un certo modo, senza ricevere commenti sessisti. Possibile che nel 2021 succede ancora il fenomeno del Catcalling?! Appena mi tolgo la giacca sportiva perché sto correndo e fa caldo devo sentire fischi e altre schifezze. Mi fa schifo e se sei una persona che lo fa, mi fai schifo". La povera Aurora si lamentava così sul suo profilo instagram, avendo appena ricevuto dei fischi da un "gentiluomo" mentre lei era intenta a fare jogging. Per chi non lo sapesse, il catcalling è la pratica di coloro che fischiano a una donna come si farebbe quando si vuol richiamare un gatto o un qualsiasi animaletto domestico. Una pratica tribale e retaggio di una porzione di società che, evidentemente, è rimasta indietro di più o meno un centinaio di anni. Ma la cosa più sconvolgente e che lascia ...

