Aumentano i casi di coronavirus a Golfo Aranci: 11 nuovi positivi (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Termina lo screening sulla popolazione di Tempio: 20… Gli adolescenti bevono meno alcolici, ma fumano più… A Natale al via lo screening ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Termina lo screening sulla popolazione di Tempio: 20… Gli adolescenti bevono meno alcolici, ma fumano più… A Natale al via lo screening ...

Advertising

blue_flag4 : @FilippoZPCaruso @JaponicaIrai @GIANGI774 Ti sei risposto da solo, con misure meno restrittive rallenti la crescita… - SimoAmbrosetti : @MarastiMattia Se i casi aumentano ma gli a rischio sono vaccinati, gli ospedali non si intasano più. L'obiettivo n… - BluDiChina : «Avverto la sensazione di una tragedia imminente», ha detto all’inizio della settimana. Da una decina di giorni il… - curiosityliz : La Germania d'ora in poi somministrera' AstraZeneca solo agli over 55 dopo i numerosi casi, di donne in particolare… - DavideScotti101 : @ArkadiMaslow Vogliamo parlare del Cile dove, nonostante mezza popolazione vaccinata, i casi aumentano? -