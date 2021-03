Audero racconta | “La verità sulla lite Bonucci-Allegri e lo sgabello in Porto-Juventus”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Emil, portiere della Sampdoria, ha concesso una lunga intervista a Fanpage, dove ha parlato anche del suo passato alla. In particolare, ha spiegato anche come è stato vissuto dallo spogliatoio l’episodio dellodidurantedel 2017, in seguito ad unacon: “Il ricordo principale è che abbiamo vinto 2-0. C’è stata una foto, che è girata spesso, dove c’ero io sullo sfondo ein tribuna. Qualche giorno prima c’era stata un diverbio tra lui ede la società aveva deciso di lasciarlo fuori per quell’incontro. È stato più un fatto unico che altro, visto che poi i due si erano riappacificati”, ha spiegato. Che ha poi ...

