Audero | “Ho vissuto la Juventus più forte Imparato tanto da Allegri Futuro? Penso alla Samp e alla Nazionale…”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Interessante intervista rilasciata dal portiere delladoria Emilai microfoni di Fanpage.it. L'estremo difensore del Doria ha commentato tanti temi caldi dell'attualità calcistica italiana ma si è anche soffermato su aspetti del passato ricordando la sua esperienza. Tra le tematiche affrontate anche il presente in Liguria dopo il rinnovo contrattuale e un desiderio per il...si racconta: tra passato ecaption id="attachment 1076303" align="alignnone" width="716"(getty images)/captionparte subito dal rinnovo con ladoria: "Per me è una segnale bello, mi rende felice per due motivi: vuol dire che da quando sono qui la ...

Emil Audero è uno dei portieri italiani con un presente importante e un futuro di grande prospettiva. A Fanpage.it il portiere della Sampdoria ha parlato del suo rapporto con Claudio Ranieri, dell'ann ...