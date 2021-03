Attivazione sotto falso nome di contratto per energia elettrica: denunciato (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontella (Av) – I Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato un 40enne di Napoli, ritenuto responsabile di “Truffa”, “Sostituzione di persona” e “Trattamento illecito dei dati personali”. L’indagine prende spunto dalla denuncia presentata dalla vittima che, qualche giorno fa, si vedeva recapitare una comunicazione per il pagamento di oltre 6mila euro relativo ad un consumo di energia elettrica fornita da una società con la quale non aveva mai stipulato alcun contratto. Gli investigatori, dopo aver escluso che potesse trattarsi di mero errore, hanno avviato le verifiche e svelata la procedura truffaldina alla base dell’addebito, scaturito da un contratto stipulato con falsi documenti a nome del malcapitato. All’esito dell’attività d’indagine ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontella (Av) – I Carabinieri della Stazione di Montella hannoun 40enne di Napoli, ritenuto responsabile di “Truffa”, “Sostituzione di persona” e “Trattamento illecito dei dati personali”. L’indagine prende spunto dalla denuncia presentata dalla vittima che, qualche giorno fa, si vedeva recapitare una comunicazione per il pagamento di oltre 6mila euro relativo ad un consumo difornita da una società con la quale non aveva mai stipulato alcun. Gli investigatori, dopo aver escluso che potesse trattarsi di mero errore, hanno avviato le verifiche e svelata la procedura truffaldina alla base dell’addebito, scaturito da unstipulato con falsi documenti adel malcapitato. All’esito dell’attività d’indagine ...

