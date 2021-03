Attilio Fontana indagato per autoriciclaggio per il suo conto in Svizzera. L’inchiesta parte dal caso dei camici venduti dall’azienda del cognato e della moglie del governatore (Di mercoledì 31 marzo 2021) Attilio Fontana, governatore della Lombardia, è indagato per autoriciclaggio per la storia del suo conto in Svizzera. Il presidente del Pirellone risulta iscritto anche per false dichiarazioni nella voluntary disclosure. Si parla dell’indagine relativa ai 5,3 milioni di euro depositati su un conto svizzero. A suo dire i soldi erano frutto di una eredità della madre dentista. Sul conto è stata avviata una rogatoria. Attilio Fontana indagato per autoriciclaggio per il suo conto in Svizzera La vicenda del conto in Svizzera di Attilio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021)Lombardia, èperper la storia del suoin. Il presidente del Pirellone risulta iscritto anche per false dichiarazioni nella voluntary disclosure. Si parla dell’indagine relativa ai 5,3 milioni di euro depositati su unsvizzero. A suo dire i soldi erano frutto di una ereditàmadre dentista. Sulè stata avviata una rogatoria.perper il suoinLa vicenda delindi...

