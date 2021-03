Atterraggio d'emergenza per l'aereo degli Utah Jazz: terrore a bordo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Paura per gli Utah Jazz, formazione capolista della Western Conference dell'Nba: d urante il volo di trasferimento a Memphis, dove nella notte italiana la squadra di Salt Lake City affronterà i ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 31 marzo 2021) Paura per gli, formazione capolista della Western Conference dell'Nba: d urante il volo di trasferimento a Memphis, dove nella notte italiana la squadra di Salt Lake City affronterà i ...

