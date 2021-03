Atletica, Tortu: “Obiettivo qualificazione diretta per Tokyo 2020. Jacobs? Rivalità sana e sportiva” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il velocista italiano Filippo Tortu, ospite del talk settimanale di Atletica TV con la giornalista de ‘La Stampa’ Giulia Zonca, si è detto estremamente entusiasta di tornare a gareggiare: “Oggi torno ad Atletica TV, martedì 6 aprile torno in raduno con la Nazionale e l’1 e 2 maggio torno a gareggiare. Non sto più nella pelle, i miei compagni mi sono mancati… tutto l’ambiente dell’Atletica mi è mancato. L’Obiettivo sarà portare a casa la qualificazione diretta per le Olimpiadi di Tokyo, ma non dimentichiamoci che quello sarà solo il primo passo. Nel 2021 vogliamo prenderci un altro record italiano e scendere sotto i 38 secondi. Già a Doha potevamo giocarci una medaglia, ripartiamo da lì. E nella gara individuale dei 100 metri punto a conquistare un ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il velocista italiano Filippo, ospite del talk settimanale diTV con la giornalista de ‘La Stampa’ Giulia Zonca, si è detto estremamente entusiasta di tornare a gareggiare: “Oggi torno adTV, martedì 6 aprile torno in raduno con la Nazionale e l’1 e 2 maggio torno a gareggiare. Non sto più nella pelle, i miei compagni mi sono mancati… tutto l’ambiente dell’mi è mancato. L’sarà portare a casa laper le Olimpiadi di, ma non dimentichiamoci che quello sarà solo il primo passo. Nel 2021 vogliamo prenderci un altro record italiano e scendere sotto i 38 secondi. Già a Doha potevamo giocarci una medaglia, ripartiamo da lì. E nella gara individuale dei 100 metri punto a conquistare un ...

