Atitech | Lettieri | Dopo la mensa per i bisognosi | hangar di 12mila metri per i vaccini

(Di mercoledì 31 marzo 2021) “laper iche sarà stabile ecco l’idea come è stato fatto in America”. Lo ha detto il presidente diGianniintervenendo nella trasmissione “Barba e capelli” condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia.ha spiegato la realizzazione di un punto vaccinale a Capodichino: “Abbiamo pulito une lo abbiamo messo a disposizione della Regione:quadri e un parcheggio per 100 dipendenti dell’Asl e davanti 8milaquadri per chi si deve vaccinare. Feci questa proposta al presidente De Luca che fu entusiasta”. Su Bagnolilamenta “Discussioni da 30 anni senza mettere una pietra mentre si doveva fare un progetto con il Comune ...

Nasce il quinto centro vaccinale a Napoli, precisamente a Capodichino , dopo quello della Mostra d'Oltremare, della stazione Garibaldi, del Museo Madre e di Capodimonte. La societàlo ha messo a disposizione per la comunità, sarà di circa 10.000 mq e potrà inoculare 6.000 dosi al giorno in 30 box vaccinali.Così il presidente Gianni, patron di, alla Rivista Aeronautica. L'intervista è presente sul fascicolo 1/2021, a pagina 43, in occasione del 98° anniversario dell'Arma Azzurra. La ...“Dopo la mensa per i bisognosi che sarà stabile ecco l’idea come è stato fatto in America”. Lo ha detto il Presidente di Atitech Gianni Lettieri intervenendo nella trasmissione Barba&Capelli su Radio ...Nasce il quinto centro vaccinale di Napoli, a Capodichino, grazie alla società Atitech. Sarà un centro di 10.000 mq che ospiterà 100 dipendenti dell'Asl, ha spiegato Lettieri alla trasmissione radiofo ...