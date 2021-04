Atalanta-Udinese (3 aprile ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo l’eliminazione in Champions League l’Atalanta è arrivata alla sosta difendendo il quarto posto con il 2-0 sul campo del Verona e il Bentegodi non è uno stadio nel quale si passeggia. Gasperini può concentrarsi sul finale di stagione focalizzandosi sul campionato e al Gewiss Stadium arriva Gotti per una sfida tra due dei tecnici InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo l’eliminazione in Champions League l’è arrivata alla sosta difendendo il quarto posto con il 2-0 sul campo del Verona e il Bentegodi non è uno stadio nel quale si passeggia. Gasperini può concentrarsi sul finale di stagione focalizzandosi sul campionato e al Gewiss Stadium arriva Gotti per una sfida tra due dei tecnici InfoBetting: Scommesse Sportive e

