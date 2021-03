Atalanta | Burdisso e il Bielsa della Dea | “Gasperini come El Loco | stessi concetti del tecnico del Leeds”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Gian Pieronegli ultimi anni è diventato uno degli allenatori più importanti del panorama calcistico italiano.Sacchi, tra passato e futuro: “o Milan? Ecco chi gioca meglio. Non capisco certi allenatori..”Ilex Palermo, ha trasformato in poco tempo l'da una realtà provinciale, a una realtà capace di mettere in difficoltà le big d'Europa. Queste ultime stagioni lo hanno di fatto consacrato, epremio, per il secondo anno consecutivo, ildi Grugliasco ha ricevuto la panchina d'oro. Nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta Dello Sport, Nicolas, ex difensore centrale di Roma e Genoa, ha speso parole di grande stima e rispetto per l'allenatoreDea.L'attuale direttore sportivo del Boca ...