ATA licenziato perché mancano contributi per servizio nella paritaria. Ma per il Giudice è sbagliato

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 31 marzo 2021) “Il tenore letterale del DM 640/17 non fa dipendere dalla regolaritàva per i periodi diprestati l’attribuzione all’iscritto alla graduatoria di terza fascia del punteggio relativo ai periodi diprestati presso scuole paritarie e ciò per la semplice considerazione che condizionare l’attribuzione del punteggio per ilprestato presso la scuolaall’assolvimento dell’obbligovo da parte della medesima significherebbe far ricadere l’eventuale inadempimento su un soggetto, il dipendente, che non è responsabile, in quanto estraneo al rapporto previdenziale”. L'articolo .