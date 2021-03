ATA | aspirante che raggiunge quest’anno i 24 mesi bloccato nella provincia della terza fascia o rimanda prima fascia FAQ chiarimenti Ministero

(Di mercoledì 31 marzo 2021) ATA graduatorie, il complesso rapporto tra(ATA 24) e, per la questione. L'assunto da cui si parte è che bisogna essere inseriti in un'unicaper tutte le fasce ma l'aggiornamentoe quindi l'eventuale cambioavrà decorrenza dal 1° settembre 2021, anno scolastico 2021/22. L'articolo .

..., educativo per l'anno scolastico 2021/22. Per i docenti è possibile presentare domanda fino al ... oggetto della stessa operazione di unificazione che ha coinvolto la scuola ove l'risulta ...terza fascia: importante FAQ del Ministero sulla valutazione degli attestati di qualifica ... Per quanto riguarda i titoli di servizio, invece, l'può dichiarare tutti i periodi di servizio ...Roberta Vannini, Uil Scuola, risponde ai dubbi degli aspiranti ATA durante una diretta su Orizzonte Scuola tv. Il problema per chi non ...Entro il 22 aprile tutti gli aspiranti devono presentare domanda, anche chi è inserito nelle graduatorie valide per il precedente triennio ...