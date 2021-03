Astrazeneca: muore professoressa, la famiglia indaga ma non è contro il vaccino (Di mercoledì 31 marzo 2021) Amata insegnante muore a causa trombosi. L’esposto dei famigliari non è un attacco alla campagna vaccinale ma è per fare chiarezza. La docente aveva, da poco, ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid. Ma qualcosa non è andato come doveva ed è stata ricoverata al Policlinico. La sua storia ha colpito l’intera città. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 31 marzo 2021) Amata insegnantea causa trombosi. L’esposto deiri non è un attacco alla campagna vaccinale ma è per fare chiarezza. La docente aveva, da poco, ricevuto la prima dose delil Covid. Ma qualcosa non è andato come doveva ed è stata ricoverata al Policlinico. La sua storia ha colpito l’intera città. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

giusi_jose : Muore un'altra donna a #Messina trombosi dopo 13 giorni da vaccino #AstraZeneca. Ora autopsia per vedere se ci sono… - Sylvie26804002 : RT @autocostruttore: Astrazeneca: muore la docente di Messina colpita da trombosi, donate le cornee. La famiglia: 'Vaccinatevi' ???? - massimosab : RT @autocostruttore: Astrazeneca: muore la docente di Messina colpita da trombosi, donate le cornee. La famiglia: 'Vaccinatevi' ???? - autocostruttore : Astrazeneca: muore la docente di Messina colpita da trombosi, donate le cornee. La famiglia: 'Vaccinatevi' ???? - censore_ : RT @censore_: Ma come cazzo si fa a dire che #AstraZeneca è sicura? Germania e Canada sospendono ancora il vaccino per gli under 60 Sarebbe… -