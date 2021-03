Astrazeneca: «Il cambio del nome del vaccino non è un restyling». In Italia superati i 4 milioni di dosi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il vaccino di Astrazeneca ha cambiato nome ma non è un cambio di look per le polemiche e le prese di distanza dal siero anglo-svedese. “Condivido: il nome è abbastanza complicato. Questa, però, non è nessuna operazione di restyling. Il processo di definizione del nome di un farmaco è completamente diverso dal processo di approvazione. Sono due processi che vanno in parallelo”. Lo ha precisato Lorenzo Wittum, amministratore delegato di Astrazeneca Italia. Wittum (Astrazeneca Italia): il cambio di nome non è restyling Che ha anche affrontato il tema della sfiducia e dei contraccolpi subìti dopo il blocco momentaneo delle vaccinazione. “Il tema della ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ildiha cambiatoma non è undi look per le polemiche e le prese di distanza dal siero anglo-svedese. “Condivido: ilè abbastanza complicato. Questa, però, non è nessuna operazione di. Il processo di definizione deldi un farmaco è completamente diverso dal processo di approvazione. Sono due processi che vanno in parallelo”. Lo ha precisato Lorenzo Wittum, amministratore delegato di. Wittum (): ildinon èChe ha anche affrontato il tema della sfiducia e dei contraccolpi subìti dopo il blocco momentaneo delle vaccinazione. “Il tema della ...

