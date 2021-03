AstraZeneca, cosa significa Vaxzevria? Il nuovo bugiardino, il nodo "trombi" e i Paesi che lo bocciano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Forse in molti avranno pensato a una strategia particolare di AstraZeneca nel cambiare nome al suo vaccino. Sarà perché quel nome, AstraZeneca (nome in codice AZD1222), a molti ormai... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 31 marzo 2021) Forse in molti avranno pensato a una strategia particolare dinel cambiare nome al suo vaccino. Sarà perché quel nome,(nome in codice AZD1222), a molti ormai...

Advertising

M5S_Europa : Abbiamo presentato un'interrogazione alla Commissione per capire se prenderà misure contro #AstraZeneca, dopo la sc… - M5S_Europa : Abbiamo depositato un'interrogazione rivolta alla Commissione per capire se intenda prendere misure contro… - ilpost : Cosa si sa dei 29 milioni di dosi di AstraZeneca trovati ad Anagni - infoitsalute : Vaccino AstraZeneca: cosa dice il nuovo bugiardino sui trombi - BansCollector : @Happy4Trigger Una ragion evidente non può essere sufficiente a spiegare interamente la cosa (e lo sai). Restando a… -