AstraZeneca cambia nome in “Vaxzevria” | la Germania non si fida | niente vaccino sotto i 55 anni

(Di mercoledì 31 marzo 2021)e diventa. Uno dei vaccini più utilizzati per combattere il coronavirus, è ormai da settimane al centro di numerose polemiche. L’Ema ha confermato che i benefici del siero continuano ad essere superiori ai rischi. D’altra parte però alcuni paesi, come la, stanno facendo un passo indietro e hanno scelto di sospendere il farmaco per paura di reazioni molto gravi.e aggiorna gli effetti collaterali Fonti interne all’azienda hanno specificato il perché del cambio deldel. “Dare una un farmaco nuovo è una consuetudine. Ed è un processo che avviene in maniera separata dall’approvazione ...

La nota, leggibile sul sito del Robert Koch Institut, non ha determinato la sospensione delle vaccinazioni con l'sotto i 60 anni in tutta la Germania ma solo in alcuni Laender. Ieri a ...nome e bugiardino Il vaccino anti - Covid diha cambiato il nome, in 'Vaxzevria'. Il cambio di denominazione è stato all'approvato dall'Ema il 25 marzo a seguito di una ...L'azienda farmaceutica AstraZeneca ha registrato il nome ufficiale del proprio vaccino anti-Covid, che diventerà «Vaxzevria». Lo ha approvato e comunicato l'Agenzia europea per i medicinali (Ema).