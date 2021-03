AstraZeneca apre alla produzione in Italia, 4 aziende già pronte (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - "Dobbiamo risolvere questo gap" nelle forniture di vaccini. "Stiamo lavorando in modo instancabile per migliorare la produttività degli impianti, e siamo in contatto con alcune aziende per far sì che la produzione possa essere fatta anche in Italia: già una parte è qui per l'infialamento, ora stiamo interloquendo con le aziende Italiane per la produzione della sostanza attiva che serve per produrre il vaccino". Lo ha detto Lorenzo Wittum, ad di AstraZeneca Italia, al webinar "VacciNation. How to win the vaccines race?" promosso dalla Camera di commercio americana in Italia. "Sono molto preoccupato dal tema della fiducia. Occorre focalizzarsi sulla scienza e sui dati" ha aggiunto. "I protocolli dei nostri studi ... Leggi su agi (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - "Dobbiamo risolvere questo gap" nelle forniture di vaccini. "Stiamo lavorando in modo instancabile per migliorare la produttività degli impianti, e siamo in contatto con alcuneper far sì che lapossa essere fatta anche in: già una parte è qui per l'infialamento, ora stiamo interloquendo con lene per ladella sostanza attiva che serve per produrre il vaccino". Lo ha detto Lorenzo Wittum, ad di, al webinar "VacciNation. How to win the vaccines race?" promosso dCamera di commercio americana in. "Sono molto preoccupato dal tema della fiducia. Occorre focalizzarsi sulla scienza e sui dati" ha aggiunto. "I protocolli dei nostri studi ...

