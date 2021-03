Aston Martin, lavori in corso: una nuova fabbrica ad agosto 2022 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Per l'Aston Martin questo è l'anno dei cambiamenti: il nuovo nome del team di F1, l'arrivo di Sebastian Vettel al posto di Sergio Perez e la nuova livrea color verde di Silverstone che sostituisce ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Per l'questo è l'anno dei cambiamenti: il nuovo nome del team di F1, l'arrivo di Sebastian Vettel al posto di Sergio Perez e lalivrea color verde di Silverstone che sostituisce ...

Aston Martin, lavori in corso: una nuova fabbrica ad agosto 2022

Damon Hill: 'A Sebastian Vettel servirebbe un esorcismo. E' orribile vederlo in queste condizioni' Cosa sta accadendo a Sebastian Vettel? Il pilota tedesco, passato dalla Ferrari alla Aston Martin, è stato protagonista di una disastrosa prima gara del Mondiale 2021 di Formula 1 dove è andando a tamponare la Alpine di Esteban Ocon, sbagliando totalmente la staccata. Damon Hill sul ...

L'avventura di Sebastian Vettel con l' Aston Martin non è cominciata sicuramente sotto una buona stella, considerando quanto accaduto al pilota tedesco durante il week-end del GP del Bahrain. Giunto n ...

Vettel: secondo Hill serve un esorcista Il campione del mondo nel 1996 è sicuro che il vero Vettel potrebbe lottare con Lewis Hamilton e Max Verstappen ...

