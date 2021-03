Assegno unico, si parte il 1 luglio: da importi a beneficiari, come funziona? (Di mercoledì 31 marzo 2021) Semaforo verde dell’Aula del Senato al disegno di legge delega sull’’Assegno unico per i figli. Il via libera è arrivato praticamente all’unanimità, con 227 sì, nessun no e 4 astenuti. Soddisfazione espressa dalla Ministra della Famiglia Elena Bonetti (IV) che ha parlato di “primo passo di una riforma storica”, sottolineando che si tratta di “un provvedimento importante perché inizia un tempo nuovo, del futuro, della ripartenza. Confermo a nome del governo l’impegno di dare seguito alla delega attuando l’Assegno entro il termine del primo di luglio come previsto”.A CHI SPETTA – Asse portante del Family Act, il provvedimento consiste in una quota media mensile di circa 250 euro per ciascun figlio (con una maggiorazione per i disabili), modulato sull’ISEE, a partire dal settimo mese di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) Semaforo verde dell’Aula del Senato al disegno di legge delega sull’’per i figli. Il via libera è arrivato praticamente all’unanimità, con 227 sì, nessun no e 4 astenuti. Soddisfazione espressa dalla Ministra della Famiglia Elena Bonetti (IV) che ha parlato di “primo passo di una riforma storica”, sottolineando che si tratta di “un provvedimento importante perché inizia un tempo nuovo, del futuro, della rinza. Confermo a nome del governo l’impegno di dare seguito alla delega attuando l’entro il termine del primo diprevisto”.A CHI SPETTA – Asse portante del Family Act, il provvedimento consiste in una quota media mensile di circa 250 euro per ciascun figlio (con una maggiorazione per i disabili), modulato sull’ISEE, a partire dal settimo mese di ...

