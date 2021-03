Assegno unico famiglia 2021: a chi spetta, requisiti, importi, come funziona, figli disabili (Di mercoledì 31 marzo 2021) Arriva nel 2021 l’Assegno unico famiglia: saltato nella precedente manovra, è pronto a fare capolino a partire da luglio 2021. La prestazione è stata ufficialmente introdotta nella Legge di bilancio 2021 nel pacchetto famiglia, ed ora approvata in via definitiva con una legge delega. Dunque questa nuova prestazione sociale omnicomprensiva di aiuto alle famiglie con figli è legge dal 30 marzo ed è pronta a distribuire assegni mensili a partire dal 1° luglio. A rassicurare sull’introduzione di questo sussidio per le famiglie italiane erano stati tempo fa il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’economia Roberto Gualtieri in persona, nella conferenza stampa di presentazione della Manovra 2021, approvata in via definitiva il 30 ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Arriva nell’: saltato nella precedente manovra, è pronto a fare capolino a partire da luglio. La prestazione è stata ufficialmente introdotta nella Legge di bilancionel pacchetto, ed ora approvata in via definitiva con una legge delega. Dunque questa nuova prestazione sociale omnicomprensiva di aiuto alle famiglie conè legge dal 30 marzo ed è pronta a distribuire assegni mensili a partire dal 1° luglio. A rassicurare sull’introduzione di questo sussidio per le famiglie italiane erano stati tempo fa il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’economia Roberto Gualtieri in persona, nella conferenza stampa di presentazione della Manovra, approvata in via definitiva il 30 ...

