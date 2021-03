Assegno unico: 250 euro per ogni figlio fino a 21 anni di età (Di mercoledì 31 marzo 2021) Duecentocinquanta euro al mese per ogni figlio fino a 21 anni di età: è quanto riceveranno tutte le famiglie dal 1° luglio 2021, con una maggiorazione per i figli disabili. abr/ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Duecentocinquantaal mese pera 21di età: è quanto riceveranno tutte le famiglie dal 1° luglio 2021, con una maggiorazione per i figli disabili. abr/ su Il Corriere della Città.

Advertising

matteorenzi : La mia dichiarazione di voto in Senato sull’assegno unico e universale - matteorenzi : Vi aspetto intorno alle 18.40 per il mio intervento in diretta Twitter dal Senato in dichiarazione di voto sull'ass… - elenabonetti : Oggi abbiamo vissuto un momento storico per il nostro Paese. L'assegno unico e universale è stato approvato all'una… - Phetoorr : RT @LaNotiziaTweet: Assegno unico per i figli, gara tra #Pd e Iv ad accaparrarsi i meriti. Una legge che non avrebbe visto la luce senza il… - blogsicilia : #notizie #sicilia Assegno unico: 250 euro per ogni figlio fino a 21 anni di età - -