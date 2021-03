Aspirina, Aulin e… la cura casalinga contro il Covid del professor Remuzzi (Di mercoledì 31 marzo 2021) C’è una cura per il Covid che si può fare a casa e porta la firma del professore (bergamasco) Giuseppe Remuzzi. Lo descrive un articolo del Corriere della Sera: Il protocollo dell’Istituto Mario Negri Alla fine dello scorso novembre, l’Istituto Mario Negri aveva elaborato un protocollo per il trattamento a domicilio dei pazienti Covid che conteneva parecchie novità anche rispetto alle raccomandazioni dell’Istituto della Sanità. In buona sostanza, all’insorgere dei primi sintomi si cominciava subito una terapia. Senza aspettare l’esito del tampone, e quindi prevenendo la moltiplicazione del virus, che progredisce molto velocemente proprio nei primi 7-10 giorni. I farmaci antinfiammatori e il cortisone Al posto della Tachipirina, veniva suggerito l’uso dell’Aspirina, e in caso di dolori ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 31 marzo 2021) C’è unaper ilche si può fare a casa e porta la firma dele (bergamasco) Giuseppe. Lo descrive un articolo del Corriere della Sera: Il protocollo dell’Istituto Mario Negri Alla fine dello scorso novembre, l’Istituto Mario Negri aveva elaborato un protocollo per il trattamento a domicilio dei pazientiche conteneva parecchie novità anche rispetto alle raccomandazioni dell’Istituto della Sanità. In buona sostanza, all’insorgere dei primi sintomi si cominciava subito una terapia. Senza aspettare l’esito del tampone, e quindi prevenendo la moltiplicazione del virus, che progredisce molto velocemente proprio nei primi 7-10 giorni. I farmaci antinfiammatori e il cortisone Al posto della Tachipirina, veniva suggerito l’uso dell’, e in caso di dolori ...

