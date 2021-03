Asl Salerno | indagine a tappeto sulla titolazione anticorpale del personale dipendente vaccinato

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 1 minuto– L’Aslpromuove uno screening per rilevare lasu tutto il. Un’che serve a misurare la quantità di anticorpi prodotti dell’organismo dopo la somministrazione del vaccino per anti- SARS-Cov2 con Comirnaty di Pfizer, al fine di valutare la misura della reazione immunitaria venutasi a creare nella persona vaccinata, a protezione dal virus. Lo studio coinvolgerà circa 9.000 operatori sanitari di tutte le categorie e sarà, per l’alto numero di persone coinvolte, uno degli studi più ampi effettuati ad oggi in Italia. Il monitoraggio sarà effettuato a 15-30 giorni dalla seconda somministrazione del vaccino (dose di richiamo) e successivamente a 90 giorni, ed a 6 mesi di distanza, ...