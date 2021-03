Ascolti tv analisi 30 Marzo: Leonardo flette, ecco chi lo ha tradito. Giordano versione minimal batte un Floris ripetitivo e scanza la Berlinguer (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ascolti talk politici, in sovrapposizione: Giordano 1,190 milioni e 5,2%, Floris 1,067 milioni e 4,65%, Berlinguer (da casa) 945mila e 4,2% Alla prima puntata con una contro programmazione generalista moscia, per Leonardo era stato facile strafare su Rai1. Come sempre succede per questo tipo di prodotti più internazionali e ambiziosi, ieri – martedì 30 Marzo – è arrivato il calo consistente delle prestazioni: partita a quota 6,950 milioni con il 28,2% al debutto, la serie Lux è calata a 5,9 milioni ed il 23,9%. Al battesimo i dati di Studio Frasi sulla composizione del pubblico della fiction con Aidan Turner, Freddie Highmore, Matilda De Angelis, Giancarlo Giannini ne avevano disegnato bene il profillo: pubblico prevalentemente femminile (31% di share sul target, ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 31 marzo 2021)talk politici, in sovrapposizione:1,190 milioni e 5,2%,1,067 milioni e 4,65%,(da casa) 945mila e 4,2% Alla prima puntata con una contro programmazione generalista moscia, perera stato facile strafare su Rai1. Come sempre succede per questo tipo di prodotti più internazionali e ambiziosi, ieri – martedì 30– è arrivato il calo consistente delle prestazioni: partita a quota 6,950 milioni con il 28,2% al debutto, la serie Lux è calata a 5,9 milioni ed il 23,9%. Alsimo i dati di Studio Frasi sulla composizione del pubblico della fiction con Aidan Turner, Freddie Highmore, Matilda De Angelis, Giancarlo Giannini ne avevano disegnato bene il profillo: pubblico prevalentemente femminile (31% di share sul target, ...

