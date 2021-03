Ascolti tv analisi 30 marzo | Leonardo flette | ecco chi lo ha tradito Giordano versione minimal batte un Floris ripetitivo e ‘scanza’ la Berlinguer

(Di mercoledì 31 marzo 2021)tv talk politici, in sovrapposizione:1,190 milioni e 5,2%,1,067 milioni e 4,65%,(da casa) 945mila e 4,2% Alla prima puntata, con una contro programmazione generalista moscia, perera stato facile strafare su Rai1. Come sempre succede per questo tipo di prodotti più internazionali e ambiziosi, ieri – martedì 30– è arrivato il calo consistente delle prestazioni: partita a quota 6,950 milioni con il 28,2% al debutto, la serie Lux è calata a 5,9 milioni ed il 23,9%. Alsimo i dati di Studio Frasi sulla composizione del pubblico della fiction con Aidan Turner, Freddie Highmore, Matilda De Angelis, Giancarlo Giannini ne avevano disegnato bene il profilo: pubblico prevalentemente femminile (31% di share sul target, ...

Spiccano gli azzurri nel mercoledì sera di calcio in tv: Raiuno si accinge a dominare glianche questa sera grazie alla Nazionale di Roberto Mancini . La rete ammiraglia della tv di ...e ...Al terminee commenti in un primo tempo su Raiuno e poi su RaiSport. 20. Nel pomeriggio .... Giovedì sera Italia - Irlanda del Nord ha interessato ben 6 milioni e 130 mila telespettatori,...Spiccano gli azzurri nel mercoledì sera di calcio in tv: Raiuno si accinge a dominare gli ascolti anche questa sera grazie alla ... Al termine linea a RaiSport per le analisi e interviste. 20. Ultimo ...Perde un milione, distribuito tra uomini e donne, Aidan Turner, dicono i profili di ascolto di Studio Frasi. Convince meno gli over 65, tiene tra i 20-24.