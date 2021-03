Ascolti tv 30 marzo 2021 | Leonardo sbanca Auditel | ma perde 1 milione

(Di mercoledì 31 marzo 2021)tv: la serie tv di Rai1 non ha rivali Secondo appuntamento per la nuova serie tv internazionalesu Rai1, che ieri sera ha registrato il 23,9% di share media con 5,859 milioni di telespettatori. La fiction stravince la gara deglitv delle reti generaliste, mamolti numeri rispetto al debutto di settimana scorsa, quando aveva raccolto il 28,2% e 6,9 milioni. Seconda piazza per il film Ti presento Sofia su Canale5 con il 9,9% e 2,319 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa il 9,4% e 1,9 milioni con la pellicola Ghost. Terza posizione per la partita Italia-Slovenia Under 21 su Rai2 con il 7,5% e 1,993 milioni di tifosi collegati. Martedì scorso la stessa rete aveva fatto l’8,6% e 1,8 milioni con Stasera tutto è ...

Tv martedì 30 marzo 2021. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti televisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive.