Arriverà negli showroom europei ad aprile la nuova Subaru Outback (Di mercoledì 31 marzo 2021) Subaru Europe ha annunciato l’introduzione della nuova Outback nei mercati europei. negli ultimi 26 anni il modello è stato venduto in oltre 303.000 unità in Europa, affermandosi come uno dei best seller della gamma, mentre la produzione globale ha superato i 6,6 milioni di esemplari (dal 1989). La prima Outback realizzata sulla base della Subaru Global Platform (SGP), che offre più sicurezza, migliori prestazioni dinamiche e un accresciuto comfort di marcia Arriverà negli showroom da aprile. La prossima serie sarà la Outback più sicura mai costruita, grazie ad innovazioni nel telaio e nella carrozzeria e ad una serie di tecnologie di sicurezza avanzate. Tra gli highlights del ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021)Europe ha annunciato l’introduzione dellanei mercatiultimi 26 anni il modello è stato venduto in oltre 303.000 unità in Europa, affermandosi come uno dei best seller della gamma, mentre la produzione globale ha superato i 6,6 milioni di esemplari (dal 1989). La primarealizzata sulla base dellaGlobal Platform (SGP), che offre più sicurezza, migliori prestazioni dinamiche e un accresciuto comfort di marciada. La prossima serie sarà lapiù sicura mai costruita, grazie ad innovazioni nel telaio e nella carrozzeria e ad una serie di tecnologie di sicurezza avanzate. Tra gli highlights del ...

Advertising

artpregno : RT @Beaoh11: @sabrina__sf @alborama É stato già detto circa 32 volte negli ultimi anni. Per il blocco di internet serve una discreta guerra… - swonsae : Come mai nessuno si domanda perché Grillo porta questo scafandro ? Lui già sa che sta per arrivare la pestilenza ,… - vaniacavi : RT @Beaoh11: @sabrina__sf @alborama É stato già detto circa 32 volte negli ultimi anni. Per il blocco di internet serve una discreta guerra… - Beaoh11 : @sabrina__sf @alborama É stato già detto circa 32 volte negli ultimi anni. Per il blocco di internet serve una disc… - Fraencia1 : Vi racconto una storia breve. Io prima di questi due, a quasi 40 anni, ero una cinica, stronza, senza fiducia nell'… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriverà negli Attività economiche in crisi Tosi ed il suo gruppo presentano la sua ricetta per sostenerle Dal Comune di Verona invece nulla di tutto questo, nonostante avanzi di bilancio giganteschi negli ... Il Treviso Fund arriverà a finanziare per 2,5 milioni di euro le attività. Sboarina invece scrive ...

La decisione arriverà venerdì quando si riunirà nuovamente la Cabina di regia nazionale, ma i dati ...famiglia per le somministrazioni a domicilio per i soggetti disabili e fragili o direttamente negli ...

Vaccino Covid, piattaforma di Poste e task force alle Regioni in ritardo sulle dosi ilmattino.it Dal Comune di Verona invece nulla di tutto questo, nonostante avanzi di bilancio giganteschi... Il Treviso Funda finanziare per 2,5 milioni di euro le attività. Sboarina invece scrive ...La decisionevenerdì quando si riunirà nuovamente la Cabina di regia nazionale, ma i dati ...famiglia per le somministrazioni a domicilio per i soggetti disabili e fragili o direttamente...