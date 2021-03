Arriva il Bonus Tv: ecco come funziona e chi ha diritto all’incentivo (che il governo Draghi vuole potenziare) (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tra gli incentivi introdotti nella Legge di bilancio 2021 è previsto anche il cosiddetto Bonus Tv. Si tratta di un contributo del valore di 50 euro per l’acquisto di apparecchiature televisive che ricevono i programmi trasmessi nella nuova tecnologia DVB-T2 (digital video broadcasting). Il Bonus è disponibile fino al 31 dicembre 2022, o fino all’esaurimento dell’investimento messo a disposizione dal governo Conte II, che corrisponde a circa 150 milioni di euro. Tuttavia, con il nuovo governo Draghi non sono escluse novità. Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, alcuni giorni fa ha dichiarato: «È necessaria una riflessione su come potenziare il Bonus tv». A chi spetta e in cosa consiste Per accedere al Bonus ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tra gli incentivi introdotti nella Legge di bilancio 2021 è previsto anche il cosiddettoTv. Si tratta di un contributo del valore di 50 euro per l’acquisto di apparecchiature televisive che ricevono i programmi trasmessi nella nuova tecnologia DVB-T2 (digital video broadcasting). Ilè disponibile fino al 31 dicembre 2022, o fino all’esaurimento dell’investimento messo a disposizione dalConte II, che corrisponde a circa 150 milioni di euro. Tuttavia, con il nuovonon sono escluse novità. Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, alcuni giorni fa ha dichiarato: «È necessaria una riflessione suiltv». A chi spetta e in cosa consiste Per accedere al...

Advertising

MagazineRC : #BonusBabySitter: a chi spetta e quando sarà possibile richiederlo Qui tutte le info utili ?… - teresacapitanio : Bonus vacanze, arriva la proroga al 31 dicembre - wam_the : Pagamenti Bonus Decreto Sostegno: quando arrivano? - Massimo59622428 : 'In Italia sono stati varati 24 bonus che non richiedono l’Isee. Perché quando si tratta di politiche familiari, in… - TrendOnline : #Draghi : arriva la conferma di 6 #bonus #INPS da richiedere anche senza #ISEE! Leggi l’articolo per sapere come a… -