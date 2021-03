Arriva a Udine l’urban art di Ravo Mattoni | “Il mio sogno è riprodurre il Tiepolo a Udine”

Leggi su udine20

(Di mercoledì 31 marzo 2021)art di Andreafa tappa a. L’artista italiano conosciuto in mezzo mondo per le sue opere realizzate sulle facciate degli edifici, riproducendo i capolavori classici utilizzando la bomboletta spray, ha ricevuto una commissione dall’imprenditore Angelo Casa. In questi giornista lavorando in una corte di via Vittorio Veneto raffigurando la “Vocazione di San Matteo” di Caravaggio su una parete alta nove metri e larga otto (Videoproduzioni Petrussi, intervista a cura di Alessandro Cesare)