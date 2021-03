Arrestato ufficiale della Marina mentre consegnava documenti ad un ufficiale russo

Advertising

Agenzia_Ansa : Documenti ad un ufficiale russo, arrestato un militare italiano. Entrambi sono accusati di spionaggio. Al vaglio l… - Corriere : ???? ULTIM'ORA - Spionaggio, arrestato militare italiano: avrebbe passato documenti segreti a un ufficiale russo - TgLa7 : Un ufficiale della #marina #militare italiana e' stato arrestato dai carabinieri del #Ros, dopo essere stato fermat… - LStaccini : RT @Adnkronos: #Spionaggio, arrestato ufficiale della #Marina: documenti a #militare russo. - TreTsun : RT @AngiKappa: #Spionaggio militare della Marina Italiana arrestato dai @_Carabinieri_ mentre cedeva documenti segreti Nato a un ufficiale… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato ufficiale

... sorpresi in flagranza immediatamente dopo la cessione di documentazione classificata da parte dell'italiano in cambio di una somma di denaro. Il capitano della Marina è stato, ...per spionaggio undella marina militare italiana : i carabinieri del Ros lo avevano fermato ieri sera mentre consegnava documenti segreti, in cambio di denaro, ad un...condotta dai carabinieri del Ros, che vede coinvolti un militare italiano e un ufficiale russo per scambio di documenti confidenziali. L'ufficiale italiano è stato arrestato, la posizione dell'altro è ...Ai domiciliari due dipendenti, facevano risultare come sostenuti esami mai fatti e cambiavano le graduatorie dei test. Indagate 42 persone tra studenti e familiari ...