Aromi naturali per liberare il respiro

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Alfie Borromeo Respirare è fondamentale. Il naso nella respirazione ha la funzione di filtrare l’aria: grazie alla sua ampia superficie mucosa che è rivestita da un epitelio ciliato – quelli che in genere chiamiamo i “peli del naso” – trattiene le impurità e i germi che vengono inalati quando inspiriamo. Inoltre il passaggio attraverso il naso consente di riscaldare l’aria introdotta e di umidificarla, in modo che si presenti alle basse vie respiratorie nelle migliori condizioni possibili per cedere l’ossigeno fondamentale per la sopravvivenza dell’organismo. L’apparato respiratorio è la porta del nostro corpo sul mondo esterno. Permette all’organismo di catturare l’ossigeno atmosferico ed è indispensabile che funzioni in modo corretto per garantire lo svolgimento di tutti i processi metabolici quotidiani. I polmoni I polmoni in particolare sono i protagonisti ...