Armie Hammer, niente più film per l’attore sospettato di cannibalismo e accusato di stupro (Di mercoledì 31 marzo 2021) niente più film per Armie Hammer. Secondo Variety, l’attore travolto dalla scandalo delle accuse di stupro (precisiamo: ancora tutte da dimostrare in tribunale) non reciterà più accanto a Mads Mikkelsen nel film drammatico sulla Guerra Fredda, The Billion Dollar Spy. Hammer è stato accusato di stupro ad inizio marzo 2021, accusa che l’attore nega fermamente. La polizia di Los Angeles aveva infatti affermato che la star di Social Network e Chiamami con il tuo nome era risultata indagata per violenza sessuale ai danni di una donna di 24 anni conosciuta solo come Effie. La ragazza, assieme al suo avvocato, aveva presentato la sua versione dei fatti durante una conferenza stampa affermando che lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021)piùper. Secondo Variety,travolto dalla scandalo delle accuse di(precisiamo: ancora tutte da dimostrare in tribunale) non reciterà più accanto a Mads Mikkelsen neldrammatico sulla Guerra Fredda, The Billion Dollar Spy.è statodiad inizio marzo 2021, accusa chenega fermamente. La polizia di Los Angeles aveva infatti affermato che la star di Social Network e Chiamami con il tuo nome era risultata indagata per violenza sessuale ai danni di una donna di 24 anni conosciuta solo come Effie. La ragazza, assieme al suo avvocato, aveva presentato la sua versione dei fatti durante una conferenza stampa affermando che lo ...

