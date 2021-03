Arisa e Andrea Di Carlo, ritorno di fiamma: l’indiscrezione (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non si è ancora spenta la fiamma della passione tra Arisa e Andrea Di Carlo, che qualche settimana fa si erano lasciati in maniera piuttosto brusca. Secondo alcune indiscrezioni, i due starebbero vivendo quel ritorno di fiamma che i fan avevano tanto sperato. A dare la notizia è il settimanale Chi, sulle pagine del suo nuovo numero in uscita: il magazine rivela che Arisa avrebbe fatto pace con il suo ex fidanzato Andrea Di Carlo, che è anche il suo manager. I due sono reduci da una brutta rottura che aveva sorpreso tutti, ma a quanto pare il loro amore non si era mai affievolito. Tra di loro è scoccato un tenero bacio, che i paparazzi hanno immortalato. Un tenero gesto che simboleggia una passione ancora viva. Arisa, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non si è ancora spenta ladella passione traDi, che qualche settimana fa si erano lasciati in maniera piuttosto brusca. Secondo alcune indiscrezioni, i due starebbero vivendo queldiche i fan avevano tanto sperato. A dare la notizia è il settimanale Chi, sulle pagine del suo nuovo numero in uscita: il magazine rivela cheavrebbe fatto pace con il suo ex fidanzatoDi, che è anche il suo manager. I due sono reduci da una brutta rottura che aveva sorpreso tutti, ma a quanto pare il loro amore non si era mai affievolito. Tra di loro è scoccato un tenero bacio, che i paparazzi hanno immortalato. Un tenero gesto che simboleggia una passione ancora viva., ...

