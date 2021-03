Arisa e Andrea Di Carlo nuovo atto | i due ex avvistati così

Leggi su solonotizie24

(Di mercoledì 31 marzo 2021)Di– Solonotizie24Nel corso delle ultime settimane ha creato molto clamore l’improvvisa fine della relazione trae il fidanzato managerDi. L’uomo è andato su tutte le furie dopo l’intervista che l’artista ha rilasciato a Domenica In, eppure i due sarebbero tornati a vedersi diha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata ma l’arrivo diDi, anche in tal senso, per lei aveva segnato la svolta cominciando a vivere questo amore un po’ più alla luce del sole. Eppure il manager da lei avrebbe preteso qualcosa in più dato che a breve dovrebbero unirsi anche in matrimonio, ammesso che questo non sia stato cancellato ...