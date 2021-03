Arisa e Andrea Di Carlo di nuovo insieme | tutte le indiscrezioni

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 31 marzo 2021)didi? La nuova saetta gossip arriva nelle ultime ore dopo un avvistamento della coppia lungo le strade di Roma nel quartiere Trastevere. La rottura dopo Domenica In La fine della storia tra Rosalba Pippa e il suo manager era stata resa nota da quest’ultimo in un post su Instagram. Galeotta era stata l’ospitata della cantante a Domenica In quando Mara Venier l’aveva interrogata sulla sua relazione.si era risentito per il fatto che la sua compagna non facesse mai il suo nome, un atteggiamento che il manager aveva inteso come una manifestazione di vergogna. Per questoDiaveva posto fine alla relazione scegliendo anche di riprendersi l’anello.e ...