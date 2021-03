Archiviata l’indagine | partita da una denuncia di Fratelli d’Italia | contro Giuseppe Conte

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 31 marzo 2021) I giudici del Tribunale dei Ministri hanno deciso di archiviarenei confronti dell’ex Presidente del Consiglio. Il caso della scorta, intervenuta per far uscire la compagna Olivia Paladino da un supermercato – mentre era pressata dalle domande di un inviato della trasmissione Le Iene, era partito da unapresentata da. I magistrati, però, non hanno ravvisato l’ipotesi di reato di peculato e la vicenda – dunque – si conclude con un nulla di fatto. Scorta, il Tribunale dei Ministri archiviaper peculato L’episodiostato era avvenuto lo scorso 26 ottobre, quando la compagna dell’allora Presidente del Consiglio fu aiutata a “fuggire” dal pressing dialettico di Filippo Roma – inviato de Le ...