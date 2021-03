Arbitro di Costa d’Avorio-Etiopia sviene in campo | condizioni stabili

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Solitamente quando undiventa protagonista di un match, non è un buon segnale. Charles Bulu ha attirato su di sé l'attenzione ind'Avorio-e a causa di una brutta disavventura. Infatti il direttore di gara è incappato in uno svenimento a dieci minuti dalla fine dell'incontro. Il fischietto trentaquattrenne ghanese è stato trasportato in un ospedale vicino allo Stade Olympique Alassane Ouattara nella capitale ivoriana Abidjan. Attraverso il proprio account Twitter, Bulu ha rassicurato tutti sulle sue, rimaste. Al suo posto, inè entrato l'aiuto-Gilbert Cheruiyot, che ha portato a termine il match.BEFFATra l'altro anche le due squadre rischiano qualcosa. Infatti siad'Avorio che ...

