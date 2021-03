Aprile senza zone gialle ma con scuole aperte (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nel mese di Aprile niente zone gialle, scuole aperte e obbligo vaccini per sanitari: ecco la bozza del decreto legge per contrastare l’epidemia Niente zone gialle in Italia fino al 30 Aprile. È quanto prevede la bozza del decreto legge allo studio del Cdm, che proroga il dpcm del 2 marzo. Tutti i territori in area… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nel mese dinientee obbligo vaccini per sanitari: ecco la bozza del decreto legge per contrastare l’epidemia Nientein Italia fino al 30. È quanto prevede la bozza del decreto legge allo studio del Cdm, che proroga il dpcm del 2 marzo. Tutti i territori in area… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Aprile senza Caso camici, Fontana indagato per riciclaggio e false dichiarazioni Inchiesta che vede al centro l'affidamento diretto, senza gara, del 16 aprile 2020 di una fornitura di 75 mila camici e altri dpi anti Covid per oltre mezzo milione di euro a Dama spa, società di ...

Trofeo Abmol: Umbria protagonista con Mosca, Pellizzari e Ricci nei primi cinque ad Ancarano Per questo ho tentato a scattare nei tratti in salita ma senza staccare di ruota Belletta che ha ... Le previsioni del tempo fino a martedì 6 aprile Umbria Film Commission: presentata fondazione → ...

Bozza del nuovo Decreto Draghi, aprile senza zone gialle

Covid, scuole aperte senza più deroghe alle Regioni Obbligo di vaccinarsi non solo per i medici a stretto contatto con i malati ma per tutto il personale che lavora in strutture sanitarie, anche per i farmacisti, e un meccanismo per consentire un ...

