Approviamo la Legge Zan, costruiamo una rivoluzione culturale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Capita di frequente che un ragazzo o una ragazza subiscano un atto di bullismo legato al loro orientamento sessuale o ai pregiudizi che si radicano nei ruoli di genere, ma quella violenza diviene immediatamente invisibile, perché quella violenza non ha un nome specifico. Sentiamo infatti molto spesso parlare di “bravate”, di “battute”, di “zuffe”, ma non sentiamo mai usare le parole appropriate: omofobia, transfobia, bullismo omo/bi/lesbo/transfobico. È una condizione profondamente ingiusta che isola le vittime e le marginalizza. I più fortunati (e già parlare di fortuna, in questo caso, restituisce la cifra di una triste contraddizione) hanno la possibilità di circondarsi di affetti e di comunità in grado di rappresentare una rete di supporto, ma altri no. Per loro e per tutte e tutti, la Legge Zan contro l’omobilesbotransfobia può rappresentare un passo in avanti ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) Capita di frequente che un ragazzo o una ragazza subiscano un atto di bullismo legato al loro orientamento sessuale o ai pregiudizi che si radicano nei ruoli di genere, ma quella violenza diviene immediatamente invisibile, perché quella violenza non ha un nome specifico. Sentiamo infatti molto spesso parlare di “bravate”, di “battute”, di “zuffe”, ma non sentiamo mai usare le parole appropriate: omofobia, transfobia, bullismo omo/bi/lesbo/transfobico. È una condizione profondamente ingiusta che isola le vittime e le marginalizza. I più fortunati (e già parlare di fortuna, in questo caso, restituisce la cifra di una triste contraddizione) hanno la possibilità di circondarsi di affetti e di comunità in grado di rappresentare una rete di supporto, ma altri no. Per loro e per tutte e tutti, laZan contro l’omobilesbotransfobia può rappresentare un passo in avanti ...

Mariagi22629904 : RT @Deputatipd: Il #razzismo resta sempre un crimine mosso dall’odio, anche se si esprime in maniera diversa e si nasconde dietro una tasti… - Ro96689588 : RT @Deputatipd: Il #razzismo resta sempre un crimine mosso dall’odio, anche se si esprime in maniera diversa e si nasconde dietro una tasti… - ADM_assdemxmi : RT @Deputatipd: Il #razzismo resta sempre un crimine mosso dall’odio, anche se si esprime in maniera diversa e si nasconde dietro una tasti… - MazzaliVanna : RT @Deputatipd: Il #razzismo resta sempre un crimine mosso dall’odio, anche se si esprime in maniera diversa e si nasconde dietro una tasti… - teresapizzuto5 : RT @Deputatipd: Il #razzismo resta sempre un crimine mosso dall’odio, anche se si esprime in maniera diversa e si nasconde dietro una tasti… -

Ultime Notizie dalla rete : Approviamo Legge Case popolari, il nuovo regolamento va avanti "sub judice" Nel frattempo approviamo un regolamento che parla di tante altre cose, non solo di questi temi: per ... "Nel 2017 era stata dichiarata incostituzionale e quindi modificata la legge regionale che ...

**Riforme: Brescia, 'spero ok a voto 18enni Senato entro aprile'** Approviamo presto questa riforma e discutiamo sul resto'. Lo ha detto, intervenendo a un evento ...della commissione Affari Costituzionali della Camera e primo firmatario della proposta di legge per il ...

Zan ad affaritaliani.it: “Approviamo subito la legge contro l'omotransfobia” Affaritaliani.it Approviamo la Legge Zan, costruiamo una rivoluzione culturale Una legge non può impedire la violenza, ma può innanzitutto dissipare la coltre di ipocrisia che cela i comportamenti tossici che portano alla violenza. Bisogna mettere al centro l’idea di educare le ...

Mara Venier sostiene il DDL Zan: “Approviamo la legge contro l’Omotransfobia” Anche la conduttrice Rai al fianco di Alessandro Zan e della comunità LGBT, in favore della legge contro l'omotransfobia, la misoginia e l'abilismo.

Nel frattempoun regolamento che parla di tante altre cose, non solo di questi temi: per ... "Nel 2017 era stata dichiarata incostituzionale e quindi modificata laregionale che ...presto questa riforma e discutiamo sul resto'. Lo ha detto, intervenendo a un evento ...della commissione Affari Costituzionali della Camera e primo firmatario della proposta diper il ...Una legge non può impedire la violenza, ma può innanzitutto dissipare la coltre di ipocrisia che cela i comportamenti tossici che portano alla violenza. Bisogna mettere al centro l’idea di educare le ...Anche la conduttrice Rai al fianco di Alessandro Zan e della comunità LGBT, in favore della legge contro l'omotransfobia, la misoginia e l'abilismo.