Approvato il decreto Covid | Italia arancione o rossa fino al 30 aprile

AGI - Il Consiglio dei ministri ha Approvato il decreto legge per contrastare l'emergenza Covid prevedendo lo stop alla zona gialla in Italia fino al 30 aprile. Prevista la possibilità, in questo arco temporale, di deliberare in Consiglio dei ministri un allentamento delle misure, qualora lo consentano l'andamento dell'epidemia e l'attuazione del piano vaccini; scuola in presenza anche in zona rossa fino alla prima media, con l'obiettivo "di garantire gradualmente il rientro a scuola in presenza di tutti gli studenti". Prima del Consiglio dei ministri ci sono stati ripetuti contatti tra la Lega e il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Fonti del Carroccio hanno fatto sapere che non c'è nessuno screzio con il premier, ma la Lega è convinta della ...

