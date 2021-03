Apple ha brevettato un iPhone con la scocca “a grattugia”

Leggi su wired

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Foto: United States Patent and Trademark OfficeIntitolato Housing construction, il brevetto depositato ieri dapotrebbe far debuttare nei melafonini di generazione futura qualcosa di già visto. Infatti, secondo i dettagli riportati all’interno del documento pubblicato sul sito di United States Patent and Trademark Office, la società potrebbe racchiudere i prossimiin unatraforata a reticolo: per intenderci, come quella “a” introdotta per la prima volta nei Mac Pro nel 2019. Tuttavia, questa scelta non avrebbe motivazioni esclusivamente estetiche ma soprattutto funzionali. Infatti, sebbene le prestazioni dei dispositivi portatili di ultima generazione siano già elevate e in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti, la dissipazione del calore generato dall’attività ...