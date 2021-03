“Appena ha visto Brando Giorgi…” Isola dei famosi | Marco Maddaloni ‘smaschera’ Fariba Tehrani

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 marzo 2021) L’ultima edizione dell’deiè stata vinta da. E all’inizio di questa nuova avventura è nuovamente sbarcato in Honduras per aiutare i due aspiranti naufraghi, Ubaldo Lanzo e. I due si trovano su Parasite Island e vengono di volta in volta aiutati dai naufraghi eliminati al televoto.ha passato tre giorni sull’insieme ai due anti naufraghi, cercando di insegnare loro a sopravvivere in condizioni estreme. Ospite di Casa Chi, ha raccontato l’esperienza vissuta insieme ae Ubaldo e ha anche fatto delle rivelazioni piccanti. Ha rivelato che la mamma di Giulia Salemi, attualmente senza fidanzato, sarebbe proprio in cerca dell’amore e sull’non ...