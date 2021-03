Anzola dell’Emilia cerca 100 staffette per recapitare libri il 25 aprile

Leggi su dire

(Di mercoledì 31 marzo 2021) BOLOGNA – Cento libri da regalare e da far recapitare a 100 staffette. Per ricordare così la Resistenza. È il Comune di Anzola dell’Emilia, alle porte di Bologna, a cercare “100 persone che nel giorno in cui celebriamo la Liberazione dell’Italia vogliano farsi, per un giorno, staffette di libertà e di diritti”. L’idea è di far rivivere l’esempio delle staffette al tempo della Resistenza: “Il compito è semplice ma molto importante: portare in dono un libro e un fiore. Portarlo senza conoscere chi lo ha scelto. Non conosci chi lo manda, non conosci chi lo riceve, ma lo fai perché quello che conta è unire le persone. Dare una mano. Un gesto che è un pensiero, un valore, un impegno. Molto di più di una consegna”, spiega il Comune di Anzola nel lanciare l’appello per trovare i volontari per il prossimo 25 aprile. Su Facebook c’è già chi ha alzato la mano, ma per proporsi c’è anche un indirizzo mail biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it. “Ti contatteremo per organizzare la tua missione”, specifica il Comune.